"الوزراء" يوافق على صيغة نهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

كتب: محمد مجدي وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، على الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بعد استعراض الملاحظات التي وردت من الوزارات والجهات المعنية، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على مجلس النواب.

وأشار مشروع القانون الذي جاء في 10 أبواب عبر 98 مادة، إلى أنّ الهدف من القانون هو تنظيم ممارسة العمل الأهلي من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة...

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