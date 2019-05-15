الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية قبل عيد الفطر

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفع أسعار تذاكر جميع قطارات السكك الحديدية قبيل حلول عيد الفطر المبارك لارتفاع معدل إقبال المواطنين عليها، تواصل المركز مع الوزارة، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لرفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية قبيل عيد الفطر المبارك، وأن أسعار التذاكر الحالية كما هى تماماً دون إقرار أى زيادات عليها وذلك تيسيرًا على المواطنين وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات...

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