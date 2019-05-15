المطران الهاشم: عظمة الراحل صفير إدراكه لدور الكنيسة المارونية في العيش المشترك

رأى المطران بولس منجد الهاشم السفير الفاتيكاني السابق للكويت والخليج، ان "الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس، تكمن عظمته في انه كان عميقا بتفكيره لناحية إدراكه لدور الكنيسة المارونية في إطار العيش المشترك، وهي التي لعبت ادوارا تاريخية في كل الشرق منذ تأسيسها".
وشدّد الهاشم في حديث تلفزيوني على ان "الكنيسة المارونية لعبت دورا اوليا في ترسيخ علاقة الفاتيكان بالشرق، وهي كانت المؤسسة الوحيدة التي حافظت على علاقتها الجيدة والثابتة مع الكرسي الرسولي"، مؤكدا ان "الراحل صفير كان يعرف جيدا أهمية لبنان كوطن الـ 18 طائفة وبخاصة انه وطن للاسلام والمسيحية، وهو آمن بنموذج العيش المشترك الذي حرص على الاتفاق مع الفاتيكان، بشأن المحافظة عليه وترسيخه ".
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