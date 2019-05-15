أحمد الحريري من بكركي: البطريرك صفير سيبقى رسالة تمثل ميثاق هذه الدولة

أكّد الأمين العام ل​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ أن "البطريرك الماروني ​مار نصرالله بطرس صفير​ سيبقى رسالة تمثل ميثاق هذه الدولة اما ضميره فكان شعلة الحرية فيه"، مشيرًا إلى أن "صفير وقف مع ​لبنان​ وسيادته وحريته واستقلاله قبل استشهاد الرئيس السابق ​رفيق الحريري​ وبعده وكان عنونًا لهذه المرحلة".

ولفت الحريري، في تصريح له بعد تقديم واجب العزاء برحيل البطريرك صفير، إلى أن "هكذا رجال لا يرحلوا من ذاكرتنا ولا من التاريخ"، موضحًا أن "لبنان من دون مسيحييه لا معنى له ومن دون مسلميه أيضًا".

وشدّد على أن "هذا البلد سيتخطى الصعاب التي يمر بها من دون أن يتأثر"، مبينًا "أننا تمكنا بالتوافق والحوار والنفس الطويل الذي يسير به رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ من تجنّب العديد من المهاور".