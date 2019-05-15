لفت الوزير السابق ​آلان حكيم​ في تصريح له بعد تقديمه واجب العزاء بالبطريرك الماروني الراحل مار نصراالله بطرس صفير في ​بكركي​ إلى "اننا نقدّم أحر التعازي للشعب اللبناني وخاصة للصرح البطريركي ونتمنى ان تظل السيادة أهم رموز هذا الصرح".

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كانت هذه تفاصيل خبر حكيم من بكركي: نتمنى ان تظل السيادة أهم رموز هذا الصرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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