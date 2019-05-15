النشرة: قتيل في حادث سير على طريق النميرية النبطية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية عن "سقوط قتيل نتيجة ​حادث سير​ وقع بين ​دراجة نارية​ و​سيارة​ مدنية على طريق النميرية - النبطية"، مشيراُ إلى أنه "تم نقله إلى ​مستشفى​ ​النجدة الشعبية​ في النبطية".

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