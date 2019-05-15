جعجع دعا الى المشاركة بكثاقة في مراسم دفن البطريرك صفير

دعا رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ جميع المحازبين والمؤيدين واللبنانيين إلى "المشاركة بكثاقة في مراسم دفن البطريرك الكاردينال مار نصرلله بطرس صفير، وذلك تعبيراً منا عن محبتنا لهذا البطريرك العظيم، كما تقديراً منا لدور ​بكركي​ التاريخي، ودعماً منا لدور البطريرك ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​. عسى ان يكون انتقال البطريرك صفير إلى حضن الآب السماوي انتقالاً لنا ايضاً في لبنان من حال الى حال أفضل".

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