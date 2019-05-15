تجمع المساعدون القضائيون: اعتكاف اليوم لفت نظر لعدم المس بحقوقنا المكتسبة

نفذ المساعدون القضائيون اليوم إعتكافا تحذيريا في قصور عدل بيروت والمناطق احتجاجا على ما يتم تداوله من مناقشات خلال إقرار الموازنة العامة حول المساس ببعض الحقوق المكتسبة للموظفين.
ولفت تجمع المساعدين القضائيين في بيان له إلى أنه "متابعة للتطورات المتلازمة مع إعداد مشروع الموازنة العامة،وتلبية للدعوة الرامية إلى اعتكاف المساعدين القضائيين، لبى المساعدون القضائيون في مختلف المحاكم وقصور العدل الدعوة إلى الإعتكاف معتذرين عن تلقي المراجعات باستثناء تلك المتعلقة بالمهل و الموقوفين وذلك طوال اليوم".
وأكد أن "اعتكاف المساعدين القضائيين عن العمل اليوم باستثناء ما له علاقة الموقوفين والمهل يأتي في سياق لفت النظر للمطالبة بعدم المس بحقوقنا المكتسبة"، مشيراً إلى أن "المساعدين القضائيين هم جزء من الجسم القضائي بموجب القوانين لا سيما قانون التنظيم القضائي ما يقتضي معه تحصين هذه الفئة التي تعد كرامتها من كرامة القضاء".
وطلب من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وسائر المعنيين العمل "تحصين المساعدين القضائيين مادياً ومعنوياً وعدم المس بالصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وجوداً وتغذية ودوراً."
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