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لجنة الإعلام تابعت مناقشة ملف قطاع الخليوي

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تابعت ​لجنة الإعلام​ مناقشة ملف ​قطاع الخليوي​ وقررت الإستماع على عرض مفصل من شركة "تاتش" الأسبوع المقبل، ومن بعدها شركة "ألفا".

ولفت رئيس اللجنة النائب ​حسين الحاج حسن​ الى أن "اللجنة إستعرضت مع الوزيرين المعنيين مجمل الأوضاع في قطاع الإتصلات"، مشيرا الى أن "هناك مشكلة كبيرة في المناقصات التي تشمل التجهيزات والبرامج والمعدات والصيانة والسيارات و​المحروقات​ والإيجارات والإعلانات التي لا لزوم لها، خصوصا أن الرعايات والإحتفلات لا تستطيع أن تلغي كل الطلبات وتصبح إستنسابية. إضافة الى أن مداخيل الشركات هي مداخيل من بعض العقود التي تجري في ما يسمى الخدمات الإضافية".

وأكد أن "وزير الإتصالات بدأ إجراءات منها تخفيض الرعايات الى النصف ونحن نطالب بتخفضها الى الصفر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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