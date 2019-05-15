قبلان: نكبة فلسطين جعلت من بلادنا ساحة للقتل والظلم والاضطهاد

لفت رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ بتصريح في ذكرى النكبة الى أن "نكبة ​فلسطين​ جعلت من بلادنا ساحة للقتل والظلم والاضطهاد فأنتجت اكبر جريمة في التاريخ حين غرس الاستعمار الكيان الصهيوني على ارض فلسطين فكان هذا الكيان بؤرة فساد وإفساد راحت تبث فتنها في منطقتنا وتعيث الدمار والخراب على مساحة عالمنا العربي والإسلامي"، مشيرا الى أن "النكبة حلت وما تزال في كل ما نراه اليوم في كثير من بلادنا من فوضى واضطرابات ونزاعات وحروب ودعوات للتفرقة والتعصب والخروج عن القوانين والأنظمة التي تغذيها وتدعمها الحركة الصهيونية التي انتجت الحركات الارهابية التكفيرية لتعيث قتلا في شعوبنا وتفتيتاً لبلادنا انطلاقاً من قاعدة شيطانية عنوانها فرق تسد"، وهي اليوم تستكمل مخططها في اقرار ​صفقة القرن​ فتصعد حملات التهويد في ​القدس​ والضفة وتزيد من أعداد مستوطناتها فوق الأرض العربية في فلسطين وتمارس ​سياسة​ القمع والاضطهاد ضد الفلسطينيين الذين يتصدون للعدوان بروح شجاعة صابرة وارادة صلبة نعول عليها في اسقاط مفاعيل صفقة القرن".

واكد أن "​المقاومة​ والصمود المقترن بالوحدة هما كفيلان بتحرير فلسطين وافشال كل الصفقات لبيعها واسقاط كل اشكال التهويد لارضنا ومقدساتنا، ونحن لنا ملء الثقة ان شعب فلسطين المقاوم وكل قوى المقاومة والممانعة في امتنا ستحول النكبة الى انتصارات تسحق فيها العدو الاسرائيلي ومن يتحالف معه"، مطالبا "العرب والمسلمين تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والدينية في دعم فلسطين ونصرة وشعبها ومواجهة تداعيات النكبة بقطع كل تعامل مع الكيان الصهيوني بوصفه بؤرة شيطانية يحرم العامل معها ويجب اجتثاثها من الجذور".