مارون الحلو للبطريرك صفير: تغيب وأنت الحاضر الدائم

نعى عضو ​الهيئات الاقتصادية​ رئيس ​نقابة المقاولين​ ​​مارون الحلو​​ المثلث الرحمة الكاردينال البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، قائلا: "بغيابك ولا أقول رحيلك، يطوي ​لبنان​ صفحة تَميّزت بمواقفكم الشجاعة والحكيمة والصلبة في أحلك محطة من ​تاريخ لبنان​ الحديث، كنت الصوت الصارخ في خدمة الكنيسة لأكثر من سبعين سنة، ومدافعاً عن وطن أحببته بشغف، ومؤمناً بالعيش المشترك بأن لبنان كما قال القديس يوحنا بولس الثاني هو أكثر من بلد، إنه رسالة".

وتوجه إلى البطريرك صفير، قائلا: "حملت جراح الوطن عندما كان يئن من أهوال الحرب، فكنت وطنياً بلا منازع حيث جعلت من الصرح البطريركي في ​بكركي​ محطة للتشاور لكل السياسيين اللبنانيين والعرب والأجانب. واجهت الوصاية بعناد وصلابة، وكانت المصالحة التاريخية في الجبل مع ​وليد جنبلاط​ العام 2011 ، المحطة التي أسست لعودة المسيحيين ولوصل ما إنقطع بين ابناء الوطن".