الجيش: منع تحليق الطائرات المسيّرة عن بعد خلال مراسم دفن البطريرك صفير

أعلن ​الجيش اللبناني​ في بيان أنه "يمنع منعاً باتاً تحليق الطائرات المسيّرة عن بعد يوم غد خلال مراسم دفن البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، فوق مناطق ​جونية​ - ​بكركي​ – ​حريصا​، وذلك حتى إنتهاء المراسم".

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