وزارة الدفاع الألمانية أعلنت عن تعلقق التدريبات العسكرية في العراق

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ينس فلوسدورف أن "الجيش الألماني علق عمليات التدريب العسكري في العراق حتى إشعار آخر، متحدثا عن زيادة اليقظة لدى الجيش الألماني في العراق.
وكشف أنه "لدى ألمانيا مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من إيران، لكن ذلك لا يعني أن برامج التدريب لا يمكن أن تستأنف خلال الأيام المقبلة".
يذكر أن واشنطن أرسلت قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات "بي - 52" وصواريخ باتريوت.
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