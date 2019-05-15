وزارة الدفاع الألمانية أعلنت عن تعلقق التدريبات العسكرية في العراق

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الدفاع​ الألمانية ينس فلوسدورف أن "​الجيش الألماني​ علق عمليات التدريب العسكري في ​العراق​ حتى إشعار آخر، متحدثا عن زيادة اليقظة لدى الجيش الألماني في العراق.

وكشف أنه "لدى ​ألمانيا​ مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من ​إيران​، لكن ذلك لا يعني أن برامج التدريب لا يمكن أن تستأنف خلال الأيام المقبلة".

يذكر أن ​واشنطن​ أرسلت قوات عسكرية إضافية إلى ​الشرق الأوسط​ بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات "بي - 52" و​صواريخ​ باتريوت.