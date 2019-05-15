الخارجية العراقية: الوضع الأمني في العراق مستقر للغاية وننسق مع الجميع

علقت وزارة الخارجية ​العراق​ية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها ​وزارة الخارجية الأميركية​ من خلال سحب عدد من موظفيها العاملين في العراق، مؤكدةً أن "الوضع الأمني في العراق مستقر"، مشيرة إلى "أنها تنسق مع الجهات كافة وتلتزم خطاب الحوار وإمكانية ​البناء​ على فرص التوازن".

وفي بيان لها، أكدت الخارجية العراقية أن "الوضع الأمني في العراق مستقر للغاية"، مشيرةً إلى أن "العراق بلد يحترم شركاءه وأصدقاءه ويتبادل معهم المصالح المشتركة، ويؤكد على سيادته وحماية مصالحه في الوقت نفسه".