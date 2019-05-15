علقت وزارة الخارجية العراقية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخارجية الأميركية من خلال سحب عدد من موظفيها العاملين في العراق، مؤكدةً أن "الوضع الأمني في العراق مستقر"، مشيرة إلى "أنها تنسق مع الجهات كافة وتلتزم خطاب الحوار وإمكانية البناء على فرص التوازن".
وفي بيان لها، أكدت الخارجية العراقية أن "الوضع الأمني في العراق مستقر للغاية"، مشيرةً إلى أن "العراق بلد يحترم شركاءه وأصدقاءه ويتبادل معهم المصالح المشتركة، ويؤكد على سيادته وحماية مصالحه في الوقت نفسه".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية: الوضع الأمني في العراق مستقر للغاية وننسق مع الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.