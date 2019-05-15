خارجية سلطنة عمان تدعو لتجنب الإضرار باستقرار المنطقة

دعت ​وزارة خارجية​ ​سلطنة عمان​ إلى "تجنب أية مسببات تمس أمن واستقرار المنطقة"، مشيرةً إلى "متابعة الحوادث التي تعرضت لها عدد من ​السفن​ التجارية قبالة سواحل الإمارات".

وفي بيان لها، أعربت عن "أسفها البالغ ورفضها تلك الحوادث غير المسؤولة"، مؤكدةً "أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة".