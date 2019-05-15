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خارجية سلطنة عمان تدعو لتجنب الإضرار باستقرار المنطقة

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دعت ​وزارة خارجية​ ​سلطنة عمان​ إلى "تجنب أية مسببات تمس أمن واستقرار المنطقة"، مشيرةً إلى "متابعة الحوادث التي تعرضت لها عدد من ​السفن​ التجارية قبالة سواحل الإمارات".

وفي بيان لها، أعربت عن "أسفها البالغ ورفضها تلك الحوادث غير المسؤولة"، مؤكدةً "أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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