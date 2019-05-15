أرامكو تستأنف ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع بعد إغلاق مؤقت

إستأنفت شركة "​أرامكو​" ضخ ​النفط​ عبر الأنبوب الرابط بين الشرقية وينبع بعد إغلاق مؤقت.

يذكر أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن يوم أمس عن "استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب النفط"، مشيرا الى ان "استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة".

واعتبر في تصريح أن "هذا العمل الإرهابي والتخريبي يستهدف إمدادات النفط العالمية، مؤكدا استمرار الانتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع".

بدورها، أعلنت شركة "أرامكو" أن "إمدادات عملائنا من ​النفط​ الخام والخاز لم تتأثر نتيجة تعرض محطتي الضخ لهجوم بالسعودية".