سفير ايران ببريطانيا: ترامب يتفهم الكلفة الباهضة لأي مواجهة مع ايران

لفت السفير ال​ايران​ي في ​بريطانيا​ ​حميد بعيدي نجاد​ إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ يتفهم الكلفة الباهضة ل​واشنطن​ والمنطقة في خوض اي مواجهة عسكرية وعليها أن لاتختبر عزيمة ايران في مواجهة التوترات في المنطقة".

وأكد أن "ايران لاترغب بأي تصعيد عسكري وتوتر في المنطقة الا انها تتمتع بالجهوزية الكاملة للدفاع عن نفسها"، واصفا النشاطات العسكرية الاميركية الاخيرة في المنطقة بالاستعراضية، مشيراً إلى أن "الشعب الايراني يدعم حكومته في الاستعداد لمواجهة كافة السناريوهات".

واعرب عن "اسفه لتوجيه التهم الى ايران او وكلائها كما يدعون"، مؤكدا "رفض مثل هذه التكهنات، ايران اول بلد يريد الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة وإننا ندرك ​حساسية​ الظروف ونشعر بالشكوك والقلق للغاية ازاء هذا الحدث"، مبدياً عن امله بـ"ان تكشف لجنة تحقيق دولية حقيقة حادثة الفجيرة".