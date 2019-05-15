النشرة: الجيش السوري تقدم في ريف حماه الشمالي وسيطر على عدد من القرى

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ تقدم في ​ريف حماه​ الشمالي وسيطر على قرية الحمراء شمال قرية باب الطاقة ومطار الشريعة الزراعي شمال قرية الشريعة بعد مواجهات مع إرهابيي "​جبهة النصرة​" المنتشرين في المنطقة ومحققا مزيد من التقدم باتجاه الحدود الادارية ل​ريف ادلب​ الجنوبي"، مشيراً إلى أن "الجيش السوري سيطر على بلدة الحويز الاستراتيجية بسهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع "جبهة النصرة" وبسيطرته على البلدة تمكن من وصل الحدود الادارية لريفي ​اللاذقية​ وادلب مع ريف حماه الشمالي الغربي".

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