أوضحت السفارة الأميركية في بغداد أن "قرار مغادرة الموظفين غير الأساسيين مرتبط بتهديدات متزايدة"، مؤكدةً "اننا واثقون من قدرة الأمن العراقي على حمايتنا لكن يبقى التهديد خطيرا".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد طلبت صباح اليوم من موظفيها غير الأساسيين في العراق لمغادرة البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا ببغداد: قرار مغادرة بعض الموظفين مرتبط بتهديدات متزايدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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