سفارة أميركا ببغداد: قرار مغادرة بعض الموظفين مرتبط بتهديدات متزايدة

أوضحت ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ أن "قرار مغادرة الموظفين غير الأساسيين مرتبط بتهديدات متزايدة"، مؤكدةً "اننا واثقون من قدرة ​الأمن​ ​العراق​ي على حمايتنا لكن يبقى التهديد خطيرا".

وكانت ​وزارة الخارجية الأميركية​ قد طلبت صباح اليوم من موظفيها غير الأساسيين في العراق لمغادرة البلاد.