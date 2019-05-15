العثماني: الرشوة مرض كبير مستشري في العالم.. وبلدنا لايزال يعاني الفساد

خلال كلمته الافتتاحية في اللقاء التواصلي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لتقديم دراسة حول الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، تأسف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لاستمرار معاناة البلد مع الفساد.

وقال العثماني: “الرشوة مرض كبير مستشر في جميع الدول، والكثير من الشعوب، وللأسف بلدنا لايزال يعاني آفة الفساد”.

وأضاف رئيس الحكومة: “استشراء الفساد يضر بالجهود التنموية، ويبدد الكثير من الجهود، التي تقوم بها مختلف الجهات للنهوض بالمغرب، ومن يمارس الفساد والرشوة يضر بالجهود لأنه يبدد ثروة مهمة نتيجة الفساد”.

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وتحدث العثماني عن إعطاء أولوية كبرى لمحاربة الفساد والرشوة في جميع القطاعات، وقال: “نحاول أن نسرع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي من بين مقتضياتها وضع خرائطية المخاطر في جميع القطاعات”.

ويرى المتحدث نفسه أن “قطاع التعمير والعمران من بين القطاعات، التي تشهد مع الأسف استشراء هذه الآفة الخطيرة”.

وشدد العثماني على أن صورة المغرب “تحسنت نسبيا في السنتين الماضيتين من خلال مؤشر ترانسبرنسي الدولي، حيث تحسن تصنيفه بـ17 درجة في سنتين متتاليتين”.