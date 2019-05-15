خلال كلمته الافتتاحية في اللقاء التواصلي لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لتقديم دراسة حول الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، تأسف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لاستمرار معاناة البلد مع الفساد.
وقال العثماني: “الرشوة مرض كبير مستشر في جميع الدول، والكثير من الشعوب، وللأسف بلدنا لايزال يعاني آفة الفساد”.
وأضاف رئيس الحكومة: “استشراء الفساد يضر بالجهود التنموية، ويبدد الكثير من الجهود، التي تقوم بها مختلف الجهات للنهوض بالمغرب، ومن يمارس الفساد والرشوة يضر بالجهود لأنه يبدد ثروة مهمة نتيجة الفساد”.
وتحدث العثماني عن إعطاء أولوية كبرى لمحاربة الفساد والرشوة في جميع القطاعات، وقال: “نحاول أن نسرع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي من بين مقتضياتها وضع خرائطية المخاطر في جميع القطاعات”.
ويرى المتحدث نفسه أن “قطاع التعمير والعمران من بين القطاعات، التي تشهد مع الأسف استشراء هذه الآفة الخطيرة”.
وشدد العثماني على أن صورة المغرب “تحسنت نسبيا في السنتين الماضيتين من خلال مؤشر ترانسبرنسي الدولي، حيث تحسن تصنيفه بـ17 درجة في سنتين متتاليتين”.
كانت هذه تفاصيل خبر العثماني: الرشوة مرض كبير مستشري في العالم.. وبلدنا لايزال يعاني الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.