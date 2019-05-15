مكة ابنة محمد صلاح حديث مواقع التواصل.. جعلت جمهور والدها يهتز معها!

أصبحت مكة ابنة لاعب كرة القدم المصري مهاجم فريق ليفربول الانجليزي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بعدما جعلت جمهور والدها يهتز معها.

وخطفت مكة صلاح الأنظار، عندما شرعت في دحرجة الكرة على ملعب أنفليد، أمام أعين الجمهور، لتقوم بادخالها في الشباك، ليهتز الجمهور وكأنه هدف حقيقي.

صلاح، تابع تصرف ابنته، والبسمة على محاياه، خصوصا أنه نال لقب الهداف في الدوري الانجليزي لثاني مرة على التوالي.

يذكر أن صلاح يلقب بأبو مكة، كونها ابنته الوحيدة، وتظهر معه في المناسبات التي يصطحب فيها لاعبو كرة القدم أبنائهم.