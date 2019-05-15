رسمياً..هذا هو ملعب مباراة الوداد أمام فارس البوغاز

يستضيف ملعب الأب جيكو، بعد غد الجمعة، مباراة الوداد الرياضي ونظيره إتحاد طنجة، رسمياً في إطار منافسات الأسبوع 29 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، انطلاقاً من الساعة العاشرة مساءً.

وأكد نادي الوداد الرياضي، قبل قليل، إقامة المواجهة بملعب الأب جيكو، بعد أن حاولت الإدارة من الاستفادة من ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، الذي أكدت الشركة المكلفة بإصلاحه، فتح بابه نهاية الأسبوع، وتحديداً يوم 19 ماي الجاري.

وكانت ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، قد خرجت ببلاغ أمس الثلاثاء، تؤكد جاهزية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي يخضع للإصلاحات منذ فترة طويلة، من أجل استضافة المباريات المقبلة.

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وحسب بلاغ رسمي من الولاية، فإن هذه الأخيرة أخبرت إدارة النادي الأحمر أن “دونور” جاهز لاستقبال المباريات، انطلاقا من 19 من شهر ماي المقبل، أي أنه قادر على استضافة مباراة ذهاب نهائي عصبة الأبطال، والتي ستقام في 24 من الشهر الجاري.

وقد قامت لجنة ترأسها ولاية الجهة، وتتكون من أعضاء من مجلس مدينة الدار البيضاء، ممثلين عن السلطات الأمنية، والسلطات المحلية، بالإضافة إلى شركة “كازا أميناجمون” المكلفة بالملعب، قامت أمس الأحد، بزيارة لمختلف مرافق الملعب الداخلية والخارجية، أول أمس الأحد، وقررت بعد ذلك فتح ابواب الملعب للأندية الراغبة في الاستقبال فيه، ابتداء من 19 ماي الجاري.

ولم يعلن النادي الأحمر بعد، عن قراره بخصوص استقبال مباراة الذهاب في ملعب الدار البيضاء، أو المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، كما أن الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف” وضع ملعب الرباط مسرحا لهذه المباراة، على موقعه الرسمي على الأنترنيت.