سباق درع البطولة يحتدم والثنائي الوداد والرجاء أمام أسبوع “حاسم”

بعد إعلان موعد افتتاح ملعب محمد الخامس مجدداً في وجه قطبي البيضاء “الوداد والرجاء” قبل أسبوعين من نهاية الموسم الرياضي الجاري، احتدم الصراع بين الغريمين الوداد والرجاء، اللذين ينافسان على درع البطولة لسنة 2019-2018، بقوة بعد عثرة “الأحمر والأبيض” الأخيرة.

الوداد، بقيادة التونسي فوزي البنزرتي، سيكون أمام مواجهة حاسمة في مساره صوب اللقب رقم 20، عندما يستقبل، بعد غد الجمعة، فريق إتحاد طنجة، صاحب المركز الخامس بـ 39 نقطة، وهاته المرة على أرضية ملعب الأب جيكو، لأن مركب محمد الخامس سيفتح أبوابه بعد 48 ساعة من تاريخ اللقاء.

الوداد الذي يملك في رصيده من النقاط 54 نقطة، لازال بحاجة إلى 4 نقاط لحسم البطولة، خصوصاً وأن الوصيف الرجاء، صاحب 52 نقطة، يقترب بدوره بثبات عندما يحل ضيفاً على فريق المغرب التطواني، واحد من الأندية التي تصارع في أخر ترتيب الدوري المحلي الممتاز.

هذا وطالب الرجاء الرياضي، خوض جميع المؤجلات لباقي المنافسين، قبل إجراء مباراة الأسبوع 29، حيث لازال المسؤولون ينتظرون رداً من جامعة الكرة، خصوصاً وأن الوداد لم يكون بإمكانه خوض مباراة الـ 30 في موعدها، لالتزامه بنهائي “تشامبيونز ليغ”.

ويستمر التشويق والإثارة بمنافسات الدوري المحلي الممتاز، سواء تعلق الأمر بمباريات القمة بأول الترتيب، وأيضاً أخر الترتيب، حيث يتواجد كل من الجيش الملكي، والكوكب، والمغرب التطواني وأخيراً شباب الريف الحسيمي، في صراع الانفلات من العودة للقسم الثاني.