اللجنة القطرية تستعد لمؤتمر رؤساء السلطات المحلية العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، مساء أمس الثلاثاء، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة اجتماعا بحثت خلاله عدة قضايا عامة وتنظيمية.

وافتتح الاجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس مجلس محلي عارة – عرعرة، مُضر يونس.

وبعد عرض التقارير الخطية والشاملة، في مختلف المواضيع، من قبل مكتب اللجنة القطرية والطاقم المهني للجنة، وبعد نقاش مُعَمَّق حول عِدَّة قضايا، اتخذت سكرتارية اللجنة القطرية قرارات.

ومن بين القرارات، إطلاق الاستعدادات النهائية للمؤتمر العام لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، والذي تنظمه اللجنة القطرية، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجمعيات والمراكز المهنية، حيث سيعقد هذا المؤتمر بتاريخ 2019/06/27-26-25 في فندق "نڤي إيلان" في منطقة القدس.

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كما تقرر العمل على تفعيل اللجان التخصُّصية – المهنية الفرعية للجنة القطرية، والتي جرى إعادة تنظيمها مُؤخرا، بمشاركة عِدَّة جمعيات ومراكز مهنية، في مختلف المواضيع والمجالات، كلجان مُنبثقة عن اللجنة القطرية. والعمل على بلورة رؤية وآليات تمثيل الأعضاء العرب في بلديات المدن الساحلية والمختلطة، إضافة إلى تمثيل القرى العربية التي تقع ضمن المجالس الإقليمية، في إطار اللجنة القطرية وهيئاتها ولجانها، حيث تقرَّر تشكيل لجنة فرعية خاصة لبحث ومُتابعة هذه القضية.

وتم إقرار ممثلي ومندوبي اللجنة القطرية في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، بجميع هيئاتها، مع التأكيد على أن اللجنة القطرية تُعتبر من المركّبات المُؤسِّسة والحيوية والأساسية في إطار لجنة المتابعة العليا.

وجرت دراسة المشروع الإستراتيجي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، والذي أعَدّه الطاقم المهني المُنبَثِق عن لجنة المتابعة العليا، قبل عدة أسابيع، وعرضه وإعادة بحثه في المُؤتمر العام للجنة القطرية، في نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل، لتحديد دور السلطات المحلية العربية في تنفيذ هذا المشروع.