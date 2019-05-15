مانشستر يونايتد يبلغ ريال مدريد بقيمة بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يوافق الحصول على نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، مقابل الاستغناء عن نجمه الفرنسي بول بوغبا.
وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد حدد 170 مليون يورو من أجل التنازل عن بوغبا لريال مدريد، وهو الرقم الذي يفوق مع دفعه "الشياطين الحمر" للتعاقد مع بوغبا عام 2016، بحوالي 50 مليون يورو.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن المقايضة مرفوضة في صفقة بوغبا، وإذا أراد الريال التعاقد مع اللاعب عليه دفع الرقم المطلوب.
لكن حتى لو نجح ريال مدريد في دفع القيمة المطلوبة في بوغبا، فإنه سيواجه مشكلة أخرى من قبل اللاعب، ألا وهي راتبه الكبير.
وكشف التقرير أن بوغبا طلب من ريال مدريد أن يكون صاحب الراتب الأعلى في الفريق، وهو الأمر الذي قد يقف عائقًا بالصفقة، إذ أن الراتب في ريال مدريد هو موضوع ذو أهمية كبيرة ويحظى بالتقدير لشخصية اللاعبين.
جدير بالذكر أن هناك تقارير إسبانية أكدت أن برشلونة عاد مجددًا للاهتمام بخدمات بوغبا، ويتجه للتفاوض مع مانشستر يونايتد حول ضمه خلال الصيف المُقبل.
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