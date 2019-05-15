ريال مدريد لا ينوي ضم هدف برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني لا ينوي التعاقد مع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، من جاره اللدود أتلتيكو مدريد.
وذكرت إذاعة "كوبي" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يحاول التعاقد مع غريزمان، والذي أعلن رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس، بنهاية الموسم الجاري.
وأضافت "ريال مدريد يرى أن الصفقة مُكلفة للغاية حيث ستصل قيمته إلى 120 مليون يورو، وراتبه الحالي يصل إلى 23 مليون يورو".
وأبلغ غريزمان، أمس الثلاثاء، مسؤولي أتلتيكو أنَّه سيغادر النادي في الميركاتو الصيفي دون تحديد النادي الذي سينتقل له.
ومن المنتظر أن يلجأ اللاعب الفرنسي، إلى بند الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو، والذي سينخفض من 200 مليون يورو، إلى 120 مليونًا، في الصيف المقبل.
وارتبط اسم غريزمان بقوة خلال الفترة الماضية، بالانتقال إلى صفوف برشلونة، لتدعيم الخط الهجومي للبارسا، بداية من الموسم الجديد.
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