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ماذا يخطط الصهاينة لـ«الأقصى» في العشر الأواخر من رمضان؟

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نبيل عطية 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من التهديدات التي تصدر عن جمعيات استيطانية متطرفة تدعو لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة من رمضان، خاصة في الثاني من يونيو.

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واستنكرت الوزارة ما يتعرض له المعتكفون من مضايقات واعتقالات وملاحقة داخل المسجد الأقصى في محاولة لإبعادهم عن التواجد والمرابطة في المسجد خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى والمعتكفون خلال هذا الشهر وبغيره من الشهور.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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