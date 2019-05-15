المجلس الوطني الفلسطيني يدين الهجومين الإرهابيين على محطتي ضخ للنفط وضد سفن بالإمارات

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:15 مساءً, 15 مايو 2019 م المناطق - واس أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم ، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ لخط أنابيب نفطية في بمحافظتي الداودمي وعفيف بمنطقة الرياض.

كما استنكر الزعنون في تصريح صحفي، الاعتداءات التي طالت أربع سفن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عادًا تلك الأعمال جريمة تخريبية ستزيد من مستوى التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة, معربًا عن تضامنه ومساندته للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف أمنهما واستقرارهما.

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