وأضاف، ان "الامريكيين لم يدخروا طيلة 40 عاماً أي مؤامرة او فتنة ضد ايران"، منوها الى ماسماه "زيف الشعار الذي يطلقه الامريكيون في دعم الشعب الايراني".
واشار العميد حاتمي الى ان "الشعب الايراني كما السابق سيجتاز هذه المرحلة مرفوع الرأس وسيذيق الجبهة الامريكية – الصهيونية طعم مرارة الهزيمة" على حد وصفه.
واعتبر وزير الدفاع الايراني ان "الامريكيين باتوا مكشوفين لدى الرأي العام العالمي، ولدى الشعوب بسبب التصرفات غير القانونية والطبيعة العدائية التي تتبناها الادارة الامريكية".
وشدد العميد حاتمي على ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية في ذروة استعدادها الدفاعي والعسكري لمواجهة أي تهديد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الايراني: نواجه حرباً شاملة ومستعدون لأي تهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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