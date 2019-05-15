وزير الدفاع الايراني: نواجه حرباً شاملة ومستعدون لأي تهديد

وقال العميد أمير حاتمي في كلمة له خلال ملتقى بالعاصمة طهران، إن "ايران تواجه اليوم حرباً شاملة"، مبينا ان "حرب اليوم تختلف عن مرحلة الدفاع المقدس في أننا اليوم لا نشهد بالظاهر عمليات عسكرية من قبل العدو الغادر بل نرى ان العدو يستخدم جميع امكاناته وادواته ومؤامراته ليستهدف مقاومة شعبنا عبر دب الرعب في المنطقة".وأضاف، ان "الامريكيين لم يدخروا طيلة 40 عاماً أي مؤامرة او فتنة ضد ايران"، منوها الى ماسماه "زيف الشعار الذي يطلقه الامريكيون في دعم الشعب الايراني".

واشار العميد حاتمي الى ان "الشعب الايراني كما السابق سيجتاز هذه المرحلة مرفوع الرأس وسيذيق الجبهة الامريكية – الصهيونية طعم مرارة الهزيمة" على حد وصفه.

واعتبر وزير الدفاع الايراني ان "الامريكيين باتوا مكشوفين لدى الرأي العام العالمي، ولدى الشعوب بسبب التصرفات غير القانونية والطبيعة العدائية التي تتبناها الادارة الامريكية".



وشدد العميد حاتمي على ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية في ذروة استعدادها الدفاعي والعسكري لمواجهة أي تهديد".