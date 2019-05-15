بالصور: السومرية تتسلم الدرع الذهبي من يوتيوب... مليون شكراً لمحبتكم!

في سياق متّصل، أثبتت قناة السومرية مراراً على أنها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وفي الوقت الأخير، حصلت قناة السومرية على الدرع الذهبي من يوتيوب، بعد أن تخطّت المليون مشترك على قناتها الرسمية في يوتيوب. والجائزة عبارة عن زر التشغيل الذهبي الكبير اللامع.



ثمة شروط للحصول على هذه الجائزة، أهمها أن تتجاوز القناة عدد المشتركين المطلوب، وأن تصبح النسبة الإجمالية للإعجابات على الفيديوهات أكبر من نسبة الـdislike ، وأن تحوز القناة على ثقة من اليوتيوب، وأن يكون ثمة تعليقات على فيديوهات القناة لإثبات التفاعل.



ويشار الى ان السومرية كانت قد حصلت على الدرع الفضي من يوتيوب في وقت سابق، لتخطيها الـ 100 ألف مشترك.

يذكر أن اليوتيوب تنتج جوائز، وتعرف باسم دروع اليوتوب. وهي بمثابة اعتراف من شركة يوتيوب للقنوات الأكثر شعبية، استنادا الى عدد المشتركين في القناة.

Advertisements

وتأتي هذه الدروع بفضل مساعدة الجمهور وحبهم ووفائهم للقناة... من السومرية 1،000،000 شكرا لكم ونتمنى أن نبقى عند حسن ظنكم!