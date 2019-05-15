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وفي الوقت الأخير، حصلت قناة السومرية على الدرع الذهبي من يوتيوب، بعد أن تخطّت المليون مشترك على قناتها الرسمية في يوتيوب. والجائزة عبارة عن زر التشغيل الذهبي الكبير اللامع.
ثمة شروط للحصول على هذه الجائزة، أهمها أن تتجاوز القناة عدد المشتركين المطلوب، وأن تصبح النسبة الإجمالية للإعجابات على الفيديوهات أكبر من نسبة الـdislike ، وأن تحوز القناة على ثقة من اليوتيوب، وأن يكون ثمة تعليقات على فيديوهات القناة لإثبات التفاعل.
ويشار الى ان السومرية كانت قد حصلت على الدرع الفضي من يوتيوب في وقت سابق، لتخطيها الـ 100 ألف مشترك.
يذكر أن اليوتيوب تنتج جوائز، وتعرف باسم دروع اليوتوب. وهي بمثابة اعتراف من شركة يوتيوب للقنوات الأكثر شعبية، استنادا الى عدد المشتركين في القناة.
وتأتي هذه الدروع بفضل مساعدة الجمهور وحبهم ووفائهم للقناة... من السومرية 1،000،000 شكرا لكم ونتمنى أن نبقى عند حسن ظنكم!
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: السومرية تتسلم الدرع الذهبي من يوتيوب... مليون شكراً لمحبتكم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.