السفارة الأمريكية في الإمارات تطلب من مواطنيها توخي الحذر الشديد

ونشرت السفارة والقنصلية الأمريكية في الإمارات تغريدة، قالت فيها: "نشجع المواطنين الأمريكيين بقوة على الحفاظ على مستوى عال من اليقظة، وممارسة الوعي بحالة جيدة".

وفي وقت سابق اليوم ، وجهت الولايات المتحدة موظفي حكومتها غير الأساسيين بمغادرة العراق وذلك بعد أن أبدت مخاوفها مرارا إزاء تهديدات من قوى تدعمها إيران.



وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان، إن وزارة الخارجية أمرت بسحب الموظفين من كل من السفارة والقنصلية في أربيل.

وأعاد الجيش الأمريكي التأكيد يوم أمس الثلاثاء على مخاوفه من تهديدات وشيكة محتملة من إيران لقواته في العراق، غير أن قائدا بريطانيا كبيرا شكك في ذلك ووصفت طهران التصريحات الأمريكية بـ"الحرب النفسية".

وصعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط بإنهاء إعفاء بعض الدول من العقوبات لشراء النفط الإيراني في إطار سعيها لدحر توسيع النفوذ الإيراني الإقليمي.



وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الثلاثاء إن المؤشرات التي تصل إليه من المحادثات مع الولايات المتحدة وإيران تفيد بأن "الأمور ستنتهي على خير".

جدير بالذكر أن واشنطن أرسلت قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات "بي - 52" وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في مواجهة ما قال مسؤولون أمريكيون إنه تهديد للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

