مكافحة الارهاب يقتل تسعة ارهابيين بانزال جوي في وادي حوران

وقالت الخلية، إنه "بعملية نوعية لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من طيران الجيش والتحالف الدولي، نفذت قيادة العمليات الخاصة الأولى عمليات إنزال جوي وتعقب لفلول عصابات داعش الإرهابي في صحراء وادي حوران أسفرت عن قتل ٩ من إرهابيي داعش".



وأضافت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن العملية أسفرت أيضاً عن "تدمير مقر قيادة ومخابئ أسلحة وعبوات ناسفة وانفاق للتنقل والتخفي"، مشيرة إلى أن "العملية ما زالت مستمرة".



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