الخارجية: الوضع الأمني في العراق مستقر للغاية وننسق مع جميع الأطراف

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الخارجية العراقية تنسق مع الأطراف كافة، وتلتزم خطاب الحوار وامكانية البناء على فرص التوازن في ضوء حاجة المنطقة لذلك".



وأضاف الصحاف، أن "الوضع الأمني في (العراق) مستقر للغاية، والعراق بلد يحترم شركاءه وأصدقاءه ويتبادل معهم المصالح المشتركة، ويؤكد على سيادته وحماية مصالحه في نفس الوقت".

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