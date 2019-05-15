نائب: إجراءات نقل مفتش عام النفط خطوة غير كافية ولا تخلي مسؤوليته من التقصير

وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاجراءات التي اتخذت يوم أمس بحق مفتش عام وزارة النفط ونقله إلى وزارة الاتصالات، كانت خطوة غير كافية للإهمال والتقصير في كشف الهدر المالي في عقود شركة ناقلات النفط العراقية".
ودعا المحمداوي، إلى "فتح تحقيق بهذا الموضوع ومراعاة الضوابط القانونية في نقل موظفي الدولة وكشف ملابسات الإهمال والتقصير أمام القضاء وأمام الرأي العام العراقي".
ودعا المحمداوي، إلى "فتح تحقيق بهذا الموضوع ومراعاة الضوابط القانونية في نقل موظفي الدولة وكشف ملابسات الإهمال والتقصير أمام القضاء وأمام الرأي العام العراقي".
وأكد المحمداوي ضرورة "تشديد الإجراءات على من تشوب أعمالهم شبهة فساد أو تقصير أو إهمال وتصحيح مسار العمل الرقابي في البلد يعد من أهم الأوليات في عملية مكافحة الفساد".
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