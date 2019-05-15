انت الان تتابع الكرملين يبدي قلقاً من "تصاعد التوتر" على الرغم من تطمينات بومبيو بشأن إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

أعرب الكرملين الأربعاء عن قلقه من استمرار "تصاعد التوتر" حول إيران على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو الذي أكد في روسيا عدم رغبة بلاده في خوض حرب مع طهران.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "في الوقت الحالي نرى أن تصاعد التوتر بشأن هذا الموضوع مستمر"، واتهم الولايات المتحدة "باستفزاز" إيران.