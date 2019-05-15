وفد الشرعية اليمنية في محادثات عمان: الحوثيون وضعوا عراقيل وأفشلوا الاجتماعات

جدة - عمرو شويل عمان - الخليج 365:

كشف وفد الشرعية اليمنية في محادثات العاصمة الأردنية عمان، اليوم، أن الحوثيين وضعوا عراقيل، وتعمدوا إفشال الاجتماعات.

وأوضح وفد الحكومة الشرعية المعترف لها دوليا، إن وفد مليشيا الحوثي الانقلابية مصر على تقسيم البنك المركزي اليمني.