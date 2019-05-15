الان تتابع باريس تدين الهجوم على المنشآت النفطية السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365: أدانت باريس، اليوم، الهجوم العدائي على المنشآت النفطية بوسط المملكة العربية السعودية. واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسبة، في بيان أصدرته اليوم، أن الهجمات الإرهابية على المنشأت النفطية السعودية من قبل المليشياتالحوثية هو أمر غير مقبول.

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