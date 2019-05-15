الان تتابع فلسطين: الأوقاف تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين على الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم، من التهديدات التي تصدر عن جمعيات استيطانية متطرفة تدعو لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة من رمضان، خاصة في الثاني من يونيو.

واستنكرت الوزارة ما يتعرض له المعتكفون من مضايقات واعتقالات وملاحقة داخل المسجد الأقصى في محاولة لإبعادهم عن التواجد والمرابطة في المسجد خلال شهر رمضان المبارك.

Advertisements

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى والمعتكفون خلال هذا الشهر وبغيره من الشهور.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين، وفتشت عددًا من المنازل في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية في الخليل إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى جبر وائل بدوي، عقب دهم منزل ذويه في مخيم العروب شمالا، وفتشت عددا من المنازل.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات اعتقلت أمين نافذ السلايمة من حارة جابر بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل واعتدت عليه بالضرب قبل اعتقاله.