الكرملين يبدي قلقا من تصاعد التوتر بشأن إيران

جدة - عمرو شويل موسكو - الخليج 365:

أعرب الكرملين، اليوم، عن قلقه من استمرار ما أسماه “تصاعد التوتر” حول إيران، وذلك على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، الذي أكد في روسيا عدم رغبة بلاده في خوض حرب مع طهران.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين: “في الوقت الحالي نرى أن تصاعد التوتر بشأن هذا الموضوع مستمر”، واتهم الولايات المتحدة “باستفزاز” إيران.