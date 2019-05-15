زوجة طلال آل ثاني: زوجي معتقل وأجبرونا على مغادرة الدوحة قسرا

جدة - عمرو شويل جنيف - الخليج 365:

طالبت الشيخة أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري المعتقل طلال آل ثاني، اليوم، بمحاكمة عادلة لزوجها المعتقل في سجون النظام القطري، كاشفة عن أن انتهاكات عديدة طالت زوجها داخل السجن، فضلا عن أنه تعرض لاعتقال تعسفي وحرم من العناية الطبية.

وشددت على أن أطفالها الأربعة حرموا من دخول المدرسة وأجبروا على مغادرة الدوحة قسرا، والتفريق بينهم وبين والدهم، مضيفة أنها أصبحت تخشى على حياتها وأطفالها، فضلا عن زوجها المعتقل.

وقالت زوجة الشيخ طلال آل ثاني إن النظام القطري يدعي زورا أنه يحترم حقوق الإنسان، وهذا غير صحيح، مؤكدة أن زوجها تعرض للتعذيب والانتهاكات داخل السجون القطرية.