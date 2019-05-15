شكرا لقرائتكم إيران تتحدث عن "جميع السيناريوهات" مع أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مسؤول إيراني كبير، الأربعاء، أن "طهران مستعدة لجميع السيناريوهات من "المواجهة إلى الدبلوماسية" لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل حرباً أخرى في الشرق الأوسط".
وقال المسؤول لرويترز إن أي صراع في المنطقة ستكون له "عواقب لا يمكن تصورها".
وأرسلت واشنطن قوات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وقاذفات بي 52 وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة ضد ما قال مسؤولون أميركيون إنها تهديدات إيرانية لقواتها ومصالحها في المنطقة.
وتفاقمت التوترات منذ الهجمات على ناقلات النفط السعودية وغيرها من السفن قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الهجمات بطائرات بدون طيار على محطات ضخ النفط في المملكة العربية السعودية والتي تبنتها ميليشيات الحوثي في اليمن.
هذا بينما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأربعاء، إنها بدأت في تخصيب اليورانيوم المخصب في موقع نطنز، وكذلك إنتاج الماء الثقيل في منشأة أراك.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن هذه الخطوات جاءت تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تتحدث عن "جميع السيناريوهات" مع أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.