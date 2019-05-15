شكرا لقرائتكم عُمان تدين تخريب السفن قبالة الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الخارجية العمانية إنها تابعت باهتمام الحوادث التي تعرضت لها عدد من السفن التجارية قبالة سواحل الإمارات.
وقالت الوزارة، وفق ما نشرته الوكالة الرسمية: "إذ تعرب السلطنة عن أسفها البالغ ورفضها لتلك الحوادث غير المسؤولة، لتؤكد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل سلامة الملاحة البحرية، وتجنب أية مسببات من شأنها المساس بأمن واستقرار المنطقة".
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة الأحد أنّ أربع سفن شحن تجارية تعرّضت لـ"عمليات تخريبية" في مياهها قبالة إيران، في واقعة نادرة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية (...) في المياه الاقتصادية لدولة الامارات"، قرب إمارة الفجيرة على بعد حوالي 115 كلم من إيران.
وأشارت إلى أن "العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن"، مضيفة أنّه يجري التحقيق "حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية".
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