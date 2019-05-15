الكرملين يبدي قلقاً من "تصاعد التوتر" على الرغم من تطمينات بومبيو

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موسكو: أعرب الكرملين الأربعاء عن قلقه لاستمرار "تصاعد التوتر" حول إيران على الرغم من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو الذي أكد في روسيا أن بلاده لا تريد حربا مع طهران.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "في الوقت الحالي نرى أن تصاعد التوتر بشأن هذا الموضوع مستمر"، متهما الولايات المتحدة "باستفزاز" إيران.

وسجلت العلاقات المتوترة بالأساس بين واشنطن وطهران تدهورا منذ أسبوع، فعلقت إيران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بهدف الحد من طموحات إيران النووية، وذلك بعد عام على انسحاب واشنطن منه، فيما شددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران.

ويتهم البنتاغون السلطات الإيرانية أو حلفائها في الشرق الأوسط بالتحضير لـ"هجمات" على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، وقد أرسل حاملة طائرات وسفينة حربية وقاذفات بي 52 وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط.

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وقال بومبيو مساء الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في سوتشي بجنوب روسيا، قبل لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نحن لا نسعى مطلقا الى حرب مع إيران".

لكن بيسكوف علق بالقول "لا يمكن التحدث عن أي ضمانات: هناك وضع جلي هو الميل إلى مواصلة التصعيد".

وأضاف أنه يرى "بأسف القرارات التي تتخذها إيران" لكنه أشار إلى أنه "يدرك أن إيران لا تتخذ هذه القرارات طوعا، بل ردا على الضغط" مضيفا أن "أعمال الولايات المتحدة هي تحديدا ما يستفز إيران".

وطلبت الولايات المتحدة الأربعاء من جميع الموظفين غير الضروريين مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل.

وتدعو روسيا على غرار الأوروبيين والصين إلى الحفاظ على الاتفاق التووي مع إيران.