فيديو.. السيسي أثناء افتتاح كوبري روض الفرج: "الممشى الزجاجي أمان ولا هيقع بينا"

كتب: أحمد أبوعقيل

أزاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الستار لافتتاح كوبرى تحيا مصر، بمشاركة مجموعة من شباب مصر، وذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الأربعاء عددا من المشروعات القومية.

بدأت فعاليات افتتاح محور روض الفرج، أكبر المشروعات القومية فى مجال الطرق والنقل فى مصر، وكوبرى "تحيا مصر" الملجم اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من المسئولين وكبار رجال الدولة.

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أعلنت موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، أن كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج، يعد أعرض كوبرى ملجم فى العالم، بإجمالى عرض 67.36 بما يساوى 221 قدم، وذلك فى يافتة وضعت فى المدخل الأمامى للكوبرى، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل.

وأنشأ كوبرى تحيا مصر، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونفذته شركة المقاولون العرب، واستغرق بنائه 4 سنوات، أعلى نهر النيل، لربط جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، والذى يساهم فى تحقيق طفرة نوعية كبيرة بالحركة المرورية داخل القاهرة.