كتب: حسن صالح أعلنت مطرانية شبرا الخيمة، أن نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها قرر قطع رحلته العلاجية بالولايات المتحدة ليعود لأرض الوطن على خلفية واقعة قتل فراش كنيسة مارمرقس الرسول لراعي الكنيسة الأب مقار يسعد الاثنين الماضي. وقال بيان من الكنيسة، إن نيافته استقبل أولاد "كمال. ش" فراش الكنيسة، لتقديم الرعاية لهم، مشيرا إلى أنه قرر صرف معاش شهري لا يقل عن 2500 جنيه لزوجة وبنات "كمال. ش" المتهم بالقتل، معلنا أنه لن يحمل بنات القاتل ما فعله والدهم.

كما يشارك مرقص أسرة القمص مقار سعد...

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كانت هذه تفاصيل خبر معاش من الكنيسة لأسرة المتهم بقتل كاهن شبرا: لن نحملهم جريمة والدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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