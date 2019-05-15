البعريني من دار الفتوى: إقرار الموازنة في اسرع وقت هو مسؤولية وطنية

لفت النائب ​وليد البعريني​، في تصريح له من ​دار الفتوى​ بعد لقائه مفتي الجمهورية ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، الى أن "اللقاء كانت مناسبة لعرض الشؤون الوطنية والإسلامية وخاصة في أوضاع ​منطقة عكار​، وتطرق البحث الى موضوع ​الموازنة​ وما يدور من نقاشات حولها في ​مجلس الوزراء​"، مؤكدا أن "إقرار الموازنة في اسرع وقت هو مسؤولية وطنية جماعية وعلى القوى السياسية أن تساعد وتتعاون مع الحكومة ورئيسها ​سعد الحريري​ لإنجاز الموازنة اليوم قبل الغد لإنقاذ البلد اقتصاديا، والعودة الى انتظام المؤسسات و​مكافحة الفساد​ والهدر والقيام بإصلاح بنيوي ليكون خارطة طريق الموازنة التي يعول عليها الجميع في إنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي وهذا يتطلب تضحية من الجميع لان الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها".

من جهة أخرى، دان البعريني "العدوان الإرهابي الذي تعرضت له ​المملكة العربية السعودية​ ودولة ​الإمارات العربية المتحدة​"، مشددا على أن "أي اعتداء عليهما هو اعتداء على جميع العرب ومن تسول له نفسه بزعزعة ​الأمن​ في ​الخليج العربي​ فهو خاسر"، داعيا ​المجتمع الدولي​ الى "ردع المعتدين الذين يريدون شرا في منطقتنا العربية".

وأضاف: "لبنان يودع غدا البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، ويصادف في نفس اليوم استشهاد المفتي الشهيد ​حسن خالد​ نتذكر قامتان وطنيتان نفتقدهما ونقدم خالص التعازي للبنانيين".