كلية الطب في جامعة الروح القدس- الكسليك نظمت ندوة بعنوان "صوت سليم في جسم سليم"

نظمت كلية الطب والعلوم الطبية بالتعاون مع كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس- ​الكسليك​ ندوة بعنوان "صوت سليم في جسم سليم: الحديث عن طب الفنون التعبيرية"، قدمها المتخصص في طب الفنون التعبيرية وفي أخلاقيات علم الأحياء وعلم الجنس الدكتور ألفونسو غوتشياردو. وحضر الندوة التي أقيمت في مبنى د. فرنسوا س. باسيل لكلية الطب والعلوم الطبية في جبيل، كل من وكيل ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ لدى ​الكرسي الرسولي​ في روما وطالب دعاوى القديسين الأب ميلاد طربيه، مدير عام ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ الأب وسام الخوري، مستشار رئيس الجمهورية الدكتور وليد الخوري، عميد كلية الطب والعلوم الطبية البروفسور جان كلود لحود، المدير الطبي في المستشفى الدكتور زياد الخوري إضافة إلى عدد من الأساتذة وطلاب كلية الطب.

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