رئيس وفد مجلس الكنائس بالاردن من بكركي: لبنان سيبقى منارة عدالة ومحبة لجميع الشعوب

لفت رئيس وفد مجلس الكنائس في ​الاردن​ في تصريح له بعد تقديم واجب العزاء برحيل البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ إلى "أنني أقدم العزاء للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي برحيل البطريرك صفير والطائفة المارونية المارونية وللشعب ال​لبنان​ي"، مؤكداً أن "لبنان سيبقى منارة عدالة ومحبة لجميع الشعوب".

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