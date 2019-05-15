شيخ العقل يدين استهداف خطوط نقل النفط ويدعو للتكاتف والاستقرار

أعرب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​ عن "اسمى تحيات التقدير لنضال الشعب ال​فلسطين​ي المكافح في سبيل حقوقه الطبيعية التي تتمثل بقيام دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها ​القدس​، وعودة كل ​اللاجئين​ من أبناء هذا الشعب إلى أرضهم"، مؤكداً في تصريح لمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لنكبة فلسطين أن هذه "الحقوق لن تسقط لو مهما طال ليل الاحتلال، فإذا كان للباطل جولة فإن للحق ألف جولة". ودعا الفلسطينيين "باختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم إلى العمل يدًا واحدة بوجه ما يدبّر لهم لتصفية قضيتهم تحت عناوين واهية عن خطط وصفقات نتيجتها الوحيدة مصادرة الأرض وتشريد الشعب وكسر إرادته".

وعبّر الشيخ حسن "عن بالغ القلق مما تشهده الساحة العربية والإسلامية من توترات وغليان، مُديناً بشدة الاعتداءات المرفوضة جملة وتفصيلاً التي استهدفت خطوطاً لنقل ​النفط​ في ​المملكة العربية السعودية​ وسفناً قبالة شواطئ ​الإمارات العربية المتحدة​". متمنياً "للدولتين الشقيقتين دوام الاستقرار والأمان والسلام".

ودعا الشيخ حسن "ضرورة التكاتف لمنع النيل من استقرار المنطقة وبذل الجهود للوقوف بوجه المؤامرات التي تحاك لشعوب أمتنا العربية والإسلامية والتي تهدد الجميع دون استثناء".