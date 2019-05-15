خضرا: البطريرك صفير إنجيل في لبنان والكنيسة ويجب أن نطبق الأمور التي حلم بها

أكّد رئيس جميعة "لابورا" الأب ​طوني خضرا​، أنّ "البطريرك الماروني الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ دافع عن استقلال ​لبنان​، وكما لدينا صور البطريرك صفير القوي والسيادي، الّتي نريد أن تكون واقعًا"، مركّزًا على "أنّنا ربّما قادمون على انفجار شعبي، فالناس تعاني من الجوع والدولة منهوبة".

ووجّه في حديث تلفزيوني، تحية إلى وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​، الّذي طلب أن "يكون هناك فصل في المنهج التربوي عن صفير"، منوّهًا إلى أنّ "علينا أن نحفظ جمل البطريرك صفير، ومنها أنّ البلد ليس فندقًا".

وسأل خضرا: "كيف تتجرأ ​الحكومة​، أن توقف التوظيف لمدّة ثلاث سنوات، وتقول للشباب إنّ لا مكان لكم، بل للّذين دخلوا على أساس ​المحاصصة​؟". ولفت إلى أنّ "البطريرك صفير يطلب منّا أن تكون هذه الأمور أمانة في أعناقنا".

كما شدّد على أنّ "صفير ​إنجيل​ حيّ في لبنان والكنيسة، ويجب أن نطبّق الأمور الّتي كانت حلمًا لديه، ومنها وحدتنا وأن نكون أقوياء وأن نبقى هنا ولا نهاجر. العبر الموجودة فيه يجب أن تزهّر بعد أن غادرنا".